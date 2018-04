Amazon.UK aurait-il dévoilé la date de sortie du jeu Spider-Man ?Si c'est bien la date de sorite du jeu, il faudra être patient.Le 7 Décembre ? Réponse peut-être tout a l'heure[MAJ]Finalement le 7 SeptembreUn beau collector pour Spider-Man Day One pour moiA l'intérieur, nous retrouverons-Le jeuUn steelbook-Un mini Artbook-Un stickers-Du DLC-Une statueLe coffret sera ua prix de 149.99€La box "classique"

posted the 04/04/2018 at 02:52 PM by leblogdeshacka