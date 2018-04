Deux nouvelles Grandista 25-28cm d'abord un Vegeta saga Buu livré avec 2 têtes une normale et une majin disponible depuis presque un mois puis un Goku rosé de toute beauté qui arrive avec presque 2 semaines d'avance sur la date annoncée chacune étant à un prix compris entre 34€ et 40€ selon votre revendeur. Bonus

posted the 04/04/2018 at 12:56 PM by hijikatamayora13