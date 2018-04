Depuis les sorties de Mario Odyssey et Xenoblade 2, la Switch cherche désespérément son nouveau gros titre qui fera l’unanimité. Nintendo Labo mis à part, aucune grosse sortie à l’horizon…



Ha si, pléthore de portages Wii U. Mais que faire quand on a supporté contre vents et marées la Wii U ?

Yannick et Roman s’interrogent sur la stratégie de Nintendo, et la capacité de Big N à alimenter sa Switch avec suffisamment de jeux chaque année.



Surtout que les tiers ne sont pas tous réglos avec la petite dernière de Nintendo, malgré son carton commercial. Décryptage.















