L'aventure paraît terminée pour les Steam Machines et Valve semble s'en débarrasser discrètement. En effet, comme l'a noté PC Gamer, la page des Steam Machines existe toujours sur le site de Steam, mais n'est dorénavant plus accessible via la page d'accueil. Un enterrement silencieux qui sonne le glas de l'aventure hardware de Valve.Après des années de rumeurs concernant les "Steam Boxes", c'était en 2013 que Valve annonçait la commercialisation des Steam Machines, mini-PC équipés de Steam OS et dotés d'un pad conçu par le constructeur. L'idée était de proposer une machine se rapprochant d'une console de salon, mais avec tout le catalogue Steam et la puissance d'un PC haut de gamme.Néanmoins, la sortie des Steam Machines n'a pas attiré les foules. Après presque un an de retard par rapport à la date initiale, les premières Steam Machines ont été lancées en 2015 — sans pouvoir compter sur certains constructeurs comme Alienware qui avaient déjà sorti leur mini-PC sur Windows 8.1 et non Steam OS — et font un flop : seulement 500 000 machines ont été vendues en 6 mois.Valve ne semblait pas non plus croire en ses machines, puisque le constructeur a, dès 2015, annoncé le Steam Link, un appareil capable de streamer les jeux d'un PC vers un téléviseur pour moins de 100 € — un outil idéal pour remplacer les Steam Machines. C'est en ce début d'avril 2018 que Valve a décidé de pousser ses Steam Machines dans la tombe. Si les mini-PC peuvent encore être achetés sur le site officiel, ils ne sont aujourd'hui plus mis en avant, signe d'une suppression prochaine du catalogue.