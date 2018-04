Venise a été pendant plusieurs siècles le centre du monde. Une domination qu'elle a acquise au prix d'exploits, de luttes et de sacrifices, mais aussi d'excès, de vices et de malversations. «L'ombre d'un doute» a mené l'enquête afin de dévoiler les secrets et les personnages qui ont façonné la légende de la Sérénissime. Au IXe siècle, Venise construit sa légende en volant les reliques de Saint-Marc l'évangéliste aux Égyptiens et en bâtissant une basilique à sa gloire.