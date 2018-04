Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :A l'approche de la date de sortie, des rumeurs voudraient que le jeu soit une exclusivité temporaire qui sortirait sur PC et Xbox One un an après la version Ps4. Insomniac Games reprécise qu'il s'agit d'une exclusivité définitive, publié par Sony. Le Studio déclare que le jeu en sortira donc jamais sur ces deux supports. Pour rappel, le jeu sortira cette année sur Ps4, et la date de sortie devrait être bien dévoilée...Source : https://twitter.com/insomniacgames/status/981258666509615104