Que pensez que l'avenir réserve a cette console ? Après une année stratosphérique en 2017 peut elle faire mieux cette année ? La next gen va t'elle également mettre un frein a cette ascension ?

Apres une année 2017 formidable avec de nombreux hit metacritic comme Zelda ou Mario. Cette année 2018 ne commence pas sous les meilleur augure, en effet, nintendo peine a sortir ces grosses licence :- Trop de portage annoncé pour une nouvelle console pour comblé les troues de début d'année (Captain Toad, Bayonetta, Donkey kong, Dark souls, Okami, the world end with you).- Le seul jeu exclusif et nouveau ce retrouve étre le trés moyen Kirby (73 META).- La majorités des éditeurs tier n'en font pas une priorité :qui ne fais pas de version Switch de Ni no kuni est un appel fort.etqui ont AUCUN plan switch cette année.qui prend plus la console comme une vache a lait avec les nombreux portage et remaster pour ces grosse production (cf Monster Hunter World qui ne sortira pas sur switch).(malgré leurs déclarations) qui a part le prometteur Octopath travelers ne semble pas prendre au sérieux la console avec des jeux ambitieux et exclusif (cf le traitement de la version DQ XI qui ne semble pas être une priorité pour SE). Bandai Namco ne semble pas non plus faire de la console une véritable priorité avec notamment l’absence de Code Vain, God eater 3, Dragon ball Fighter et le traitement réserve au jeu qui sortirons (Dragon ball xenoverse 2 : pas sortit dans une version goty, Naruto qui ne sortira pas en boite, le projet One piece qui ne sortira pas non plus sur Switch)- Aucune visibilité sur le futur de la console :annoncé avec seulement un logo et qui semble plus être au début de sont développement, pareil pourqui ne semble pas pointé son bout du nez avant au moins 2019 (sauf si bien sur Game freak ne veux pas faire un episode ambitieux). Aucune info surSwitch, ce qui rend sa sortie pour 2018 très incertaine. SMT V qui ne sortira surement pas en occident cette année non plus porte a être inquiet sur l'avenir de la console en 2018. Retro Studio qui est toujours dans un mutisme très inquiétant concernant son(ses) futur projet(s). SSB qui semble étre plus une version deluxe des version WII U et 3DS m’inquiète également- Avec bientôt l'annonce de la nouvelle génération (grand max 2020), les éditeurs tiers vont encore moins être présent sur la console, surtout pour les portages de leurs titres majeurs. Déjà que même certains titres current-gen nécessite un downgrade conséquent pour tourner convenablement sur la dernière née de Nintendo, n'est ce pas encore un motif d'inquiétude ?