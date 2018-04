Quelques punchlines de So Foot au passage :







"Christophe Josse, c'est quand même la preuve ultime que l'assistance vidéo est une idée de merde : à chaque fois il veut siffler péno, le mec.

Il crie "Péno !", le ralenti arrive, il dit "AH ! Vous voyez !"... même quand les images lui donnent tort."





"Selon Christophe Josse, il y a pied haut, et faute pour la Juve."





"Vous pouvez ranger votre Coupe du Monde en Russie, on vient d'assister au plus beau moment de foot de l'année 2018.

Le geste de Cristiano.

L'hommage du public de la Juve.

La tête effarée de Zizou.

La réaction émue de Cristiano."





"Cristiano Ronaldo est tellement fort qu'il a réussi à prendre un train SNCF aujourd'hui, il était côté fenêtre et le train est parti à l'heure."





"On joue la 82e minute, Cristiano Ronaldo vient de retoucher terre après sa bicyclette. L'atterrissage s'est déroulé sans encombre.

Mais Turin est dévasté."