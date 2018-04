Au cœur des montagnes isolées et des déserts brûlants d'Asie centrale, une lutte épique opposa au dix-neuvième siècle l'Empire britannique et la Russie tsariste. Cet affrontement fut connu sous le nom de « Grand Jeu » et ses répercussions se font encore sentir de nos jours.



Le vaste échiquier où se déploya cette rivalité s'étendait du Caucase à l'ouest jusqu'au Tibet à l'est. Lorsque le jeu débuta, les frontières de la Russie et des Indes étaient distantes de plus de trois mille kilomètres. À la fin, moins de trente kilomètres les séparaient par endroits. Les Britanniques étaient convaincus que les Russes ne s'arrêteraient pas avant de s'emparer des Indes, le joyau de l'Empire britannique. La guerre semblait inévitable.



Les violentes répercussions du « Grand Jeu » nous hantent encore aujourd'hui.



Le renversement de dignitaires locaux, l'invasion d'ambassades, les retraites infâmantes d'Afghanistan, les bains de sang du Caucase : tout cela était déjà familier dans la presse victorienne. Aujourd'hui, alors que la guerre d'Afghanistan se prolonge, les leçons de l'histoire du « Grand Jeu » restent plus que jamais au cœur de l'actualité.







Prémices



Pierre Ier de Russie est le premier tsar qui tenta d'accéder directement aux ressources minières de l'Asie centrale, notamment celles situées près des rives de l'Oxus (Amou-Daria) et connues dès l'Antiquité (par exemple pour le lapis-lazuli). Khiva est une ville sur l'Oxus où régnait un khan auquel Pierre Ier proposa d'assurer la sécurité personnelle et l'hérédité du trône pour ses descendants, en échange de privilèges commerciaux pour les Russes et de protection des caravanes contre les tribus turkmènes qui les pillaient. Sous ce prétexte, Pierre envoya une expédition lourdement armée en avril 1717 commandée par le prince Bekovitch. Après une avancée difficile dans le désert, où beaucoup d'hommes périrent de soif, Bekovitch arriva enfin à Khiva où le khan lui fit un accueil apparemment chaleureux, tout en n'étant pas dupe. Il accepta de loger Bekovitch et ses hommes mais à l'entrée de la ville. Bekovitch accepta pour ne pas froisser son hôte. C'était une ruse, le khan attaqua dans la nuit et seuls quarante Russes échappèrent au massacre. Khiva sauva ainsi son indépendance et la conserva encore un siècle et demi avant d'être finalement absorbée par l'Empire russe.



Un des premiers Britanniques à se mettre en travers des ambitions russes fut Henry Dundas. En 1798, une rumeur courait selon laquelle Napoléon voulait conquérir les Indes après son débarquement en Égypte et en Syrie. Puissance continentale, l'empire russe cherchait, au XIXe siècle, à poursuivre ses progrès autour de la mer Noire et vers le Caucase, initiés depuis la fin du XVIIIe siècle au détriment de l'Empire ottoman (voir les traités de Koutchouk-Kaïnardji-1774, Jassy-1794, Bucarest-1812, Andrinople-1829 et Constantinople-1832) et de la Perse (voir la guerre irano-russe de 1804-1813). Parallèlement les tsars avancèrent à travers la Sibérie jusqu'au Pacifique et vers l'Asie centrale. Ces conquêtes, la libération des peuples chrétiens des Balkans du joug ottoman et les visées russes vers les Détroits, accès à la Méditerranée, furent considérées comme une menace pour l'Empire britannique, première puissance maritime du monde et alliée de l'Empire ottoman.