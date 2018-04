C'est via un épisode du remake de Olive Atom que le mondefr vient de nous donner un fou rire magistral! Un gigantesque article sur le 1er épisode de Captain Tsubasa! Les spécialistes féministes ont analyse de fond en comble ce premier épisode en rédigeant un jolie article et un tweet fabuleux!Vous trouverez l'article dans le lien ci-dessous! Attention à vos yeux!Suivre Suivre @lemondefr#OliveEtTom Si les retrouvailles sur le terrain sont réjouissantes, ce premier épisode mérite toutefois un carton rouge : le casting féminin a été mis hors jeu. Aucune fille n’apparaît dans le pilote, à l’exception de la mère de Tsubasa | Par @VengeurMasK

Like

Who likes this ?

posted the 04/03/2018 at 07:11 PM by lion93