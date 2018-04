Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World et Dragon Ball FighterZ :VgChartz a mis le Top à dater du 10 février 2018. Son aurait écoulé au lancement plus de 400 000 Shadow of the Colossus sur Ps4. Capcom aurait quant à lui écoulé 3 671 243 exemplaires de son jeu Monster Hunter World au total. De plus, Bandai Namco aurait écoulé 975 955 exemplaires de son jeu Dragon Ball FighterZ depuis son lancement.Au niveau des consoles, la Ps4 serait toujours première et la Xbox One dépasserait les 36 millions...Source : https://www.vgchartz.com/weekly/43142/Global/