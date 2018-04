Voici une Information concernant le jeu No Man’s Sky :Amazon vient de lister le jeu au prix de 49.99 dollars. Ça reste assez cher pour un jeu sorti en 2016 sur PC et Ps4. Il est donc fort probable que le jeu soit vendu chez nous à 49.99 euros. Pour rappel, cette version sortira le 31 juillet prochain sur cette console...Source : http://gearnuke.com/no-mans-sky-launch-price-listed-as-49-99-for-xbox-one/

posted the 04/03/2018 at 12:32 PM by link49