Voici le Top France allant du 19 au 25 mars 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Ni No Kuni 2 intègre les différents classements, Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe sont présents dans le classement Nintendo Switch et le classement général, Sea of Thieves, A Way Out et Assassin’s Creed Rogue Remastered font leurs entrée dans le classement Xbox One, A Way Out fait son entrée dans le classement Ps4, Detective Pikachu fait son entrée, Pokemon Ultra Moon et Pokemon Ultra Sun perdent une place dans le classement 3DS, et God of War Collection fait son retour dans le classement PsVita…Source : http://www.sell.fr/