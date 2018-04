Game Over!

Avant toute chose, je n'ai pas joué au 1er opus ( enfin si, mais 30 minutes à tout casser^^) du coup je ne peux pas comparer avec lui (j'ai vu que pas mal de monde préfère cet épisode).J'ai profité du faible prix pour craquer pour ce jeu et c'est une très, très bonne surprise!Mélange de Resident Evil, Last of Us et Quantum Break (y a pire comme réf !), j'ai beaucoup aimé le scénario et le montage très cinématographique (en particulier les derniers chapitres).Sans figurer parmi les plus beaux jeux de cette gen il fait le taff en particulier grâce à sa DA et certains effets bien flippants #grandsbrulésLa jouabilité est calquée sur les derniers Resident Evil TPS donc on est vite en terrain connu avec du bon vieux défonçage de porte et de l'upgrade de perso à base de marcha....heu d'infirmière sexy.Le ville fait office de HUB sympa à visiter mais c'est bien dans les phases claustro qu'il fait le plus d'effet.Les boss sont assez originaux avec un boss fight qui permet deBref une très bonne pioche et un bon 17/20