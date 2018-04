En attendant une version boite de Hollow Knight (je veux une boite bordel), voici venir le vinyle en édition limitée.Le vinyle est actuellement à 21.99€ (je pense qu'il y a une erreur de prix et qu'il remontera bientôt).Mario et les Lapins Cretins Kingdom Battle est lui aussi disponible en préco pour 46.99€J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Hollow Knight 21.99€ Guild Wars 2/Path of Fire 46.99€ Mario et les Lapins Cretins Kingdom Battle 46.99€ Flashback - Limited edition pour Nintendo Switch 36.99€