Voici mon Premier Avis sur le jeu Far Cry 5 :Tout d'abord, je précise que j'y joues sur la première Xbox One.Le jeu est juste impressionnant graphiquement. Le rendu des visages des personnages est bluffant et les environnements sont magnifiques.La création de l'avatar est simpliste, mais vu son utilité. Le scénario n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas le but.Par contre, les temps de chargements sont assez longs. Le temps de lancer le jeu est relativement élevé. Après j'avoues que une fois dans le jeu, ça va assez vite.On a enfin un ennemi charismatique, tout comme le reste de sa famille. La morale de l'histoire, assez simpliste, à le mérite de mettre en avant un sujet assez peu abordé.Et puis l'humour est fortement présent, même s'il fait pas dans la subtilité. La mission avec les taureaux est juste un petite pépite par exemple.Bref, c'est pour moi le premier jeu que j'accroche vraiment en ce début d'année sur ce support. Il est même bien parti pour être selon moi le meilleur Far Cry sorti à ce jour...Source : member15179.html