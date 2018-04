Ron Howard partage des photos Behind The Scenes de Solo sur son compte instagram.Il reste encore 53 jours avant que Solo A Star Wars Story sorte en salle et Ron Howard nous informe que l'équipe-son est en train d'arranger la version finale de la musique du spin-off et qu'ils ont même un peu d'avance sur le planning !Le nouveau Han Solo joué par Alden Ehrenreich.Les effets spéciaux seront comme toujours assurés par Industrial Light and Magic. Sur cette image, nous pouvons voir un Tie Figther exploser dans l'espace.Et enfin, Ron Howard assis tranquille au Skywalker Ranch en train de mater le film avec la célèbre phrase, "A long time ago in a galaxy far, far away...".Un trailer prochainementUne petite PUB pour la chaîne de restaurants américaine Denny's