J'écris cet article pour vous dire que j'ai décidé de franchir le pas, afin de rejoindre la communauté Gamekyo .

Cela fait plusieurs mois que je regarde les différents articles ainsi que vos commentaires .

J'aime lire les articles de Link49, Sora78, Negan, Chester, Gat, Shanks, Misterpixel ... Désolé pour ceux que j'oublie .

Et voulant participer aux discussions j'ai décidé de vous rejoindre .

C'est le moment de la présentation :





Passionné de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge je joue sur toutes les plateformes : PS4, X. Box One, Switch et PC Gamer (1080 Tis overcloqués, I7 7700k ...).

Je suis aussi passionné de rétro gaming, et cela car ma première console fut la NES avec Mario Bros .J'ai toutes les consoles Nintendo, Playstation, plus différentes consoles portables ( Game Gear , Game Boy Color, PSP , VITA), depuis cela je n'ai plus jamais lâché les jeux vidéo .

Grâce aux jeux vidéo ça m'aide à oublier un peu mon handicap et mes douleurs quotidiennes .

De par ce fait, j'ai commencé à regarder Twitch depuis un moment, et cela m'a décidé à me lancer dessus pour montrer que le handicap n'était pas une barrière pour Twitch.

# Tous gamers .



J'espère que je me sentirais bien dans cette communauté et que je serais apprécié, si vous avez des questions je suis disposé à y répondre sans soucis .