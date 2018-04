Voici une Information autour entre autres des jeux Ni no Kuni II : Revenant Kingdom et Far Cry 5 :La plus mauvaise moyenne revient au jeu Sea of Thieves.Detective Pikachu ne s'en sort pas très bien.Tout comme Devil May Cry HD collection.Ubisoft est capable du pire.L'exclusivité Switch de ce mois ne s'en sort pas si bien.Attack on Titan 2 s'en sort assez bien, selon les versions.A Way Out est le premier jeu à dépasser les 80/100.Square-Enix a également sorti un bon jeu.EA a sorti un bon Remastered.Et Ubisoft est capable du meilleur.Enfin, la palme d'or revient au jeu de Level 5...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/ni-no-kuni-ii-revenant-kingdom