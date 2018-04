Shinji Mikami, 52 ans, réalisateur et producteur sur :-Superviseur et aide placement caméra sur le premier OnimushaMon meilleur créateur de jeux vidéo (avec Hideo Kojima of course, Kojima c'est le soleil quand même), j’achète les productions Mikami depuis des années maintenant, et c'est avec impatience et sans aucune crainte que j'attends la nouvelle production du maître de l'horreur et de l'action.Allez un jour peut-être un jeu a la P.T avec les deux maîtres.