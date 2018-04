Voici mon Premier Avis sur le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Tout d'abord, le jeu est vraiment magnifique graphiquement parlant, tout comme les musiques.Le rendu des personnages et certains décors sont aussi parfaitement réalisés. La salle des énigmes est une réussite également.Le scénario est cependant assez basique je trouve. Les combats sont dynamiques et la caméra répond divinement.Par contre, le reste j'accroche moins. Tout dabord, je déteste le rendu du jeu lorsque l'on se déplace sur la carte, qui ne colle absolument pas au jeu.Certains design de personnage secondaires sont hideux. Mention spécial à Evan d'ailleurs, que je trouve limite raté. Le doublage n'est pas des plus réussis également.Certains environnements sont aussi assez loupés. Et les batailles tactiques, je me demande qui a eu cette idée de les incoporer dans le titre. Et pour finir, j'ai le son qui saute à certains endroits du jeu.Bref, alors que j'ai été conquis par le premier Opus sur Ps3, j'accroche pour le moment moins à cette suite. Mais ça ne m'empéchera pas de le finir, comme son ainé...Source : member15179.html