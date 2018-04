Bonjour à toutes et à tous,En ce Lundi de Pâques ensoleillé, pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas travailler, je vous propose comme tous les mois de vous détendre en lisant les avis rédigés par les membres de GF.Les jeux Disney sont à l'honneur avec une rétrospective des jeux Capcom sur NES (Duck Tales, Chip N' Dale, Tales Spin, Darkwing Duck...L'arcade rétro est revisitée avec Trojan, Daytona USA et les Tortues Ninja.Le gamecube marque son retour avec quelques daubes comme Doshin ou réussites musicales comme les Donkey Konga.Les jeux indés sont représentés notamment par le très poétique Beyond Eyes et la dernière génération de consoles met à l'honneur les 3 derniers Assassin's creed, Xenoblade 2, Dragon Quest Builders, Mirror's edge Catalyst.Bonne lecture et n'hésitez pas à venir partager vos avis sur les jeux de votre choix!