Un Viking (en vieux norrois : víkingr, au pluriel víkingar) est un explorateur, commerçant, pillard mais aussi pirate scandinave au cours d’une période s’étendant du VIIIe au XIe siècle, communément nommée « Âge des Vikings ». Par extension, on emploie le terme en français pour désigner la civilisation scandinave de l'âge du fer tardif, c'est-à-dire à partir de la fin du IIe siècle à l'âge du fer romain. Ils sont souvent appelés « Normands », c'est-à-dire les « hommes du Nord », dans la bibliographie ancienne.



Contrairement aux autres peuples germaniques de l'Europe plus méridionale, ils sont restés païens jusqu'à la première moitié du Xe siècle. C'est l'une des raisons pour lesquelles il se dégage des textes européens du début du Moyen Âge une image négative de leur action, réduite à des actes de piraterie et de pillages, caractérisés par la violence de leurs raids et leur barbarie païenne. Cependant, la documentation plus contemporaine a permis de nuancer le propos et elle insiste sur l'aspect positif de leur action dans certains cas, car ils furent aussi de grands marins, explorateurs, marchands et guerriers qui atteignirent les côtes atlantiques de l'Europe, la Méditerranée, l'Orient et même l'Amérique (Vinland), tout en établissant parfois au passage des comptoirs commerciaux et des colonies comme sur les îles Féroé, les Orcades, l'Islande, le Groenland, etc. Ils fondèrent des États nouveaux et originaux en Normandie et en Russie. Leur assimilation dans les pays colonisés procède d'un choix politique délibéré qui a conduit à leur acculturation en quelques décennies. L'âge viking prit fin à la suite de l'affirmation en Scandinavie de pouvoirs monarchiques centralisateurs et de leur conversion au christianisme.







Au IX ème siècle, l'Europe est assiégée par les vikings, de redoutables guerriers qui maîtrisent les techniques de navigation et de guerre. Pendant des décennies, ils pillent des monastères, des villes et des villages à la recherche d'or. En 865, les chefs vikings rassemblent la plus vaste armée de guerriers et se lancent à la conquête de l'Angleterre. Divisée en quatre royaumes, Northumbria, Mercia, East Anglia et Wessex, les vikings s'emparent de la plupart de ces territoires en perpétuant de nombreux crimes tel que l'éxécution du roi de Northumbria. Bientôt, il ne reste que le royaume d'Alfred le Grand, le Wessex. Avec l'aide d'éminents historiens et d'experts militaires, ce documentaire examine les armes et les tactiques opérées lors de ce conflit.