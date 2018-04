Avec la sortie récente du second opus, l'heure est de voir les choix techniques effectués par les développeurs pour pouvoir faire tourner correctement le jeu sur Nintendo Switch. Une résolution de 1792x1008 en mode docké, 30 fps et du 720p 30 fps en mode nomade, quelques allègements dans les effets de lumière, les ombres portées parfois absentes, des textures allégées, un peu moins d'effets de brouillard, voici ce que Digital Foundry a pu constater en mettant à côté les 60 fps de la version PS4. Un portage de qualité, qui vous permettra de lancer une petite partie en lumière tamisée depuis votre lit.

