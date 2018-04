Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts 3 :Square-Enix a mis à jour le site officiel japonais et on peut voir que le jeu est toujours prévu pour cette année. Il est possible qu'on ait une date de sortie durant le prochain E3. Donc normalement, pas de report en 219 prévu pour l'instant...Source : http://jp.square-enix.com/kingdom/

posted the 04/02/2018 at 06:02 AM by link49