Divers

"la dernière frontière est l'esprit humain et nous sommes ses pionniers"

William Wu

Bonsoir à tous,un petit retour en musique sur cet excellent Prey.Pour ce jeu Arkane s'est largement inspiré de nombreux FPS,ils ont repris pas mal d'idées et les ont remodelé à leur sauce.Ils ont fait tout cela avec talent et ont réussi à leur tour à proposer une expérience vidéoludique bien singulière.C'est vraiment bon.Tout joueur fan de SF se doit de le faire.En fait pour résumer cette excursion parmi les étoiles,je trouve que l'ost Into the Tunnels est parfaite.Elle se déclenche à un moment précis dans le jeu,c'est court mais intense.Avec ses notes de synthé,sa tonalité dark,son rythme,elle retranscrit à merveille cette fabuleuse ambiance qui se dégage de Talos 1.En bref,c'est le frisson garanti,un pur moment SF