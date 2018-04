Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Le jeu God of War devrait être le plus beau jeu Ps4 à ce jour, avec Sony Santa Monica poussant à la console de Sony à ses limites. Le réalisateur du prochain jeu, Cory Barlog, a récemment confirmé que la version PS4 Pro comprendra un mode Performance. Il a précisé que même si une mise à niveau n'était pas nécessaire, la version PS4 Pro aura quelques améliorations significatives. Il aura, bien sûr, le rendu 4K, mais pour ceux qui ne pourront bénéficier d'une résolution plus élevé, ou ne dispose pas d'un téléviseur compatible 4K, le jeu inclura également la possibilité de ne pas profiter de la 4K, avec un frame-rate plus élevé à la place. Cela dit, il n'a pas confirmé ce que serait exactement ce taux. Il semble juste de supposer que bien qu'il ne sera pas verrouillé à 60 Fps, il y aura quelques fluctuations en cas de besoin. Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : https://gamingbolt.com/god-of-war-will-feature-a-performance-mode-on-ps4-pro