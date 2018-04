Pour le moi de mars je n'ai regardé que des series Netflix, voici mon avis sur les 5 séries ou saisons que j'ai regardé.



5. Marseille (saison 2)

La saison 1 était pas terrible, mais la saison 2 est une catastrophique. Mal joué, scénario pourrie et ennuyant....La première série française de Netflix est une véritable catastrophe.







4. La Casa De Papel (saison 1)

J'ai fini la saison 1 de la série La Casa De Papel, la série espagnol de Netflix :"Huit voleurs font une prise d'otages dans la Maison royale de la Monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution." La série est très spécial, si l'objectif du réalisateur a voulu faire une serie sérieuse sur un braquage, c'est un echec, si il a voulu faire un film au troisiéme degré qui critique notre société avec comme fil rouge le braquage alors c'est une bonne série. Le gros souci est qu'on a l'impression qu'il n'a pas encore choisit l'objectif de la serie. Il y a des épisodes mauvais et d'autres excellent. Par contre, il y a un vrai côté addicte grace aux manipulations et retournement de situations etc...Serie qui connait un certain buzz pour le moment, j'attends la saison 2 pour mieux comprendre....donc pour le moment pas totalement convaincu.







3. Stranger Things (saison 2)

Pour la saison 1, j’ai regardé la serie le jour même de la sortie, j’avais adoré. Le retour aux années 80 et le scénario. Pour la saison 2, j’ai hésité peur d’être déçu. Finalement j’ai bien aimé mais je reste sur ma faim. Les clins d’oeil a de grands films et aux années 80, on a plus la surprise, j’attendais donc autre chose, je commencé à m’ennuyer lorsque m’épisode 4 et 5 commence a m’emballer. L’angoisse prend le pas et l’ambiance et plus sombre. Hélas je suis déçu par le final moi qui voulait une évasion total préparant une saison 3 incroyable. Curieux de voir la saison 3 parce qu’il faudra passé une étape maintenant.







2. Seven Seconds (saison 1)

Seven Seconds une mini serie netflix avec comme synopsis "Les tensions s'exacerbent à Jersey City lorsqu'un adolescent de la communauté afro-américaine est grièvement blessé par un policier." Un sujet pareil avec une belle réalisation, normalement une série pour moi. La série est bien filmé avec de bons acteurs mais l'histoire ne commence vraiment qu'a l'épisode 5. Il y a aussi vraiment trop de scènes ou de situations redondantes. Par contre la deuxième partie de la saison est super bien. Perso j'ai kiffé le final. Un début à voir vite pour arrivé à l'épisode 5, ensuite que du bonheur.







1. Wild Wild Country (saison 1)



Je viens de voir wild wild country la serie documentaire de netflix. C'est juste génial. C’est l’histoire d’une secte qui quitte l'inde pour les USA...Je vous dis rien mais y a des super rebondissement. J'ai eu du mal à croire que c'étais une histoire vraie...à voir.