Voici une Information concernant la Nintendo Switch :L'équipe de recherche et de développement Capcom 1 a publié un court clip illustrant le gameplay du jeu Okami HD sur Nintendo Switch. Le jeu prendra en charge à la fois l'écran tactile en mode portable ainsi que les commandes gyroscopiques des Joy-Con en mode TV et en mode portable...Source : https://nintendosoup.com/how-the-touchscreen-works-in-okami-hd-on-switch/

posted the 04/01/2018 at 06:22 PM by link49