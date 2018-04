Netflix se risque dans le péplum avec la série Troie : La chute d'une cité. Le projet Troie la Chute d'une cité est juste pharamineux, la série est découpée en huit parties et est co-produit avec la BBC.Avec Louis Hunter, Bella Dayne, Frances O'ConnorPiers Wenger, le directeur de la programmation chez BBC, a promis un show "qui ne ressemblerait à rien de ce qui a été diffusé auparavant : un conte de 3 000 ans confectionné à une échelle énorme".La série sera disponible le 6 Avril en exclue sur Netflix.Petit bonusLa saison 3 de Scream pourrait arriver cet été. A voir, si Netflix la diffusera comme pour les 2 saisons précédentes.Le final de Sense8 pourrait durer 2h30 est pourrait débarquer le 17 MaiPas de saison 3 de la Casa de Papel

