Voici les derniers trailers annonçant la troisième saison de Into The Badlands et la seconde saison de Westworld pour ceux qui ne les auraient pas encore vus.

Les deux saisons débuteront le 22 Avril prochain sur AMC pour ITB et HBO pour Westworld.

J' ai adoré les deux saisons précédentes d' Into The Badlands, les chorés, le scenar, les persos , le monde le design font que c' est une série très bien équilibré avec du suspens, des surprises et lesséquences de fights aussi qui pour l' époque faisait palir les premiers épisodes d' Iron Fist.

Westworld aussi qui était vraiment pas mal.

Deux séries que j' affectionne particluierement.



Into The Badlands saison 3





Westworld saison 2