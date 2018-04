Camel ouali pour les chorégraphies Matt Pokora et Justin Biber à l'écriture ainsi que la créatrice de Hello Kitty aux costumes les réservations ouvrent en Mai et le spectacle auras lieu à Bercy durant 2 mois.







Chimichanga au poisson d'Avril !!! ceci dit la vidéo est sympa.

Fishpool ma poule - https://www.youtube.com/watch?v=ptKgRecPi1I