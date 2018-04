Tout le monde se souvient de Karaté Kid ce film des années 80 racontant l'histoire du jeune Daniel Larusso (Ralph Macchio) tout fraichement débarqué à L.A qui apprendras le Karaté avec son concierge monsieur Kesuke Miyagi (Pat Morita) et ainsi feras face à son rival Johnny Lawrence (William Zabka) ,bref un film plein d'humour et de leçons de vie.







30 ans plus tard une série arrive, elle mettras en scène Larusso et Lawrence face à leurs choix de vies respectives et à une nouvelle génération en tant que maitres.











