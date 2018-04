Très bonne nouvelle,Je suis heureux de vous annoncer l’ouverture des préinscriptions pour tester en exclusivité le jeu d'aventure Where is my Family, sur PC, Mac et LinuxEtre beta-testeur sera pour vous une opportunité de découvrir le jeu complet avant la sortie officielle. C’est aussi l'occasion de participer à l’optimisation du jeu. Avec vous, l'impossible est devenu possibleVotre retour me sera très précieux.Pour les modalités pratiques, Je finalise actuellement quelques points techniques et graphiques avant de sortir la beta (J’estime le travail accompli à 95%).La version fournie sera complète (Elle inclura juste des indications techniques dans chacune des pièces du jeu, nécessaires pour une bonne gestion des bugs, et qui rappelleront qu’il s’agit d’une version beta).Le principe des préinscriptions est de dialoguer avec tous les inscrits et définir les meilleurs profils pour la phase suivante.Pour une bonne gestion, je limite la sélection à 5 betas testeurs par plateforme (5 sous Windows 7, 5 sous Windows 10, 5 sous Linux et 5 sous OsX)Pour faire partie de l’aventure, inscrivez-vous dès maintenant sur :