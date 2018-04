Nous sommes heureux de vous présenter FINAL FANTASY XIV Online GO, l’appli smartphone vous permettant de récolter en extérieur, dans la vraie vie ! Grâce à la fusion ultime de la technologie de pointe de Square Enix et des possibilités de la géolocalisation de vos smartphones, vous allez pouvoir récolter les ressources du jeu dans le monde réel.



Lancez-vous avec vos amis et découvrez tout ce qu’Éorzéa a à offrir dans votre ville, votre pays voire même au-delà ! Mineurs, botanistes, pêcheurs… GO !