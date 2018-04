Sony vient d'annoncer qu'un remake de Demon's souls sera belle et bienpour cette année ,il y aura plus d'info à l'E3 2018 .Concernant la Xbox one , Microsoft se sont enfin décidé à nous lâcher des chiffres.Elle se serait écoulé à plus de 42 M d'exemplaires dans le monde ,se qui n'est pas mal pour une console qui a eu un mauvais départ (notamment à cause de son prix)