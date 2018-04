Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette journée remplie se Fake news ^^. Je souhaite me procurer une nouvelle TV Oled 4k. Je sais que ça dépend des budgets. Mais je me demande qu'elle est la meilleure niveau qualité/prix. Je regarde les différents tests, mais rien ne vaut des avis extérieurs (de possesseurs ou de connaisseurs). Je chercher surtout à jouer dessus PS4 Pro/XBOX X/Switch Merci d'avance de vos réponses.

posted the 04/01/2018 at 10:46 AM by waurius59