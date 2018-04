PlayStation 4 :





Ys VIII : Lacrimosa of Dana : 10/10

The Legend of Heroes : Sen no Kiseki III : 9/10

Taiko no Tatsujin : Drum Session : 9/10

The Idolm@ster : Platinum Stars : 9/10

Resident Evil : Code Veronica X : 8,5/10

Ys Origins : 8,5/10

God Wars : Future Past : 8,5/10

Tales of Berseria : 8,5/10

Final Fantasy XII : The Zodiac Age : 8,5/10

Garou : Mark of the Wolves : 8,5/10

Final Fantasy IX : 8/10

Hatsune Miku : Project Diva X : 8/10

Caladrius Blaze : 8/10

Raiden V : Director's Cut : 8/10

Dead or Alive Xtreme 3 Fortune : 8/10

Dead or Alive 5 : Last Round : 8/10

Tokyo Xanadu eX+ : 7,5/10

Steins;Gate 0 : 7,5/10

Ghost Blade HD : 7,5/10

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage - : 7,5/10

Score Rush Extended : 7,5/10

World of Final Fantasy : 7/10

Blue Reflection : 7/10

Atelier Firis ~The Alchemist and the Mysterious Journey~ : 7/10

Mahou Daisakusen : 7/10

Dangun Feveron : 7/10

Dragon Quest XI : 6/10

The Order 1886 : 6/10

The Walking Dead : A New Frontier : 6/10

Naruto: Ultimate Ninja Storm : 6/10

Accel World x Sword Art Online : 6/10

Valkyria Revolution : 6/10

Darius Burst Chronicle Saviours : 6/10





PlayStation 3 :





Suikoden II : 10/10

Suikoden : 9,5/10

Suikoden III : 9/10

Tales of Xillia 2 : 9/10

Raiden IV Overkill : 9/10

Ys IV : The Dawn of Ys : 9/10

Wild Arms 5 : 9/10

Gradius V : 9/10

Resonance of Fate : 9/10

Tales of Berseria : 8,5/10

Mamorukun Curse : 8,5/10

Ys VIII : Wanderers From Ys : 8,5/10

Grandia III : 8/10

Arcadias no Ikusahime : 8/10

Caladrius Blaze : 8/10

Ys I . II : 8/10

Resident Evil 4 : 7,5/10

Steins;Gate 0 : 7,5/10

Resident Evil Revelations 2 : 7,5/10

Drag-On Dragoon 3 : 7/10

Tales of Graces F : 7/10

Kamen Rider Battride War : 7/10

The Awakened Fate Ultimatum : 6/10

Batman TellTale : 5/10





PS Vita :





Ys VIII : Lacrimosa of Dana : 9/10

Muramasa Rebirth : 8,5/10

Romancing SaGa 2 : 8/10

The Last Blade 2 : 8/10

Steins;Gate 0 : 7,5/10

SaGa Scarlet Grace : 7/10

Believer : 6/10





Switch :





Mario Kart 8 Deluxe : 8,5/10

Super Bomberman R : 8/10

Sonic Mania : 8/10

Wonder Boy : The Dragon's Trap : 8/10

Strikers 1945 : 8/10

Strikers 1945 II : 8/10

Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas : 7,5/10

Ultra Street Fighter II : The Final Challengers : 7,5/10

Xenoblade Chronicles 2 : 7/10

Super Mario Odyssey : 7/10

Ikenie to Yuki no Setsuna : 7/10

Dragon Ball Xenoverse 2 : 7/10

Zero Gunner 2 : 7/10

Dragon Quest Heroes I & II : 6/10

Gunbird : 6/10

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 5/10

Lost Sphear : 5/10

Nights of Azure 2 : Bride of the New Moon : 5/10





Xbox 360 :





Ikaruga : 10/10

Bullet Soul : 10/10

Mushihimesama Futari : 9,5/10

Espgaluda 2 : 9,5/10

Resonance of Fate : 9/10

Magna Carta 2 : 9/10

Eternal Sonata : 8/10

Lost Odyssey : 6/10

Blue Dragon : 6/10

Bonjour à tous et à toutes !Histoire de copier un peu mes voisins quelques articles en-dessous du mien, je propose également mes notes des jeux que j'ai fait en cette magnifique année 2017. Bien entendu, ces notes sont subjectives et je précise également que j'ai fini certains jeux de cette liste, mais pas tous (ceux que je n'ai pas fini sont principalement des jeux). Je précise aussi que je ne les listerais pas tous, car avec la gammeet les titres indés, j'ai de quoi faire une liste immense.Voici donc la liste des jeux que j'ai fait par support :Je précise également que je n'ai bien évidemment pas tout listé, que je n'ai aucun jeuetdans ce top, pour la très bonne raison que j'ai vendu la première il y a pas mal de temps (la faute à une ludothèque trop maigre par rapport à mes attentes et surtout mes goûts) et que sur la seconde, j'avais fait tous les jeux qui m'intéressaient en version Japonaise, vu que ceux qui me connaissent savent que je joue autant en import qu'en Pal. Donc leur absence dans ce top paraît logique