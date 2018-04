Désolé mais je pense que je vais traumatiser des collectionneurs de jeux rétro...



Nous allons déballer des jeux vieux de plus de 30 ans, en l'occurence : Forgotten Worlds et After Burner sur Commodore 64 ! Un hit de Capcom et un autre de SEGA.



Cerise sur le gâteau, il s’agit de jeux en version disquette !



Âmes sensibles s'abstenir, certaines images peuvent choquer les amoureux de jeux immaculés !



Oui je sais faire de l'unboxing de jeux vieux de plus de 30 ans c'est fou mais cela fait partie de ma thérapie pour soigner mon addiction au rétrogaming !





