Alors que la sortie de Morphies Law sur Nintendo Switch se fait (un peu) trop attendre, un autre développeur, lui, a compris que ce type de jeu, genre "Battle Royale", pourrait intéresser certains joueurs la console hybride de Nintendo. Avec Crazy Justice, le studio Black Riddles Studio semble vouloir offrir aux joueurs une expérience de jeu proche de Fortnite surtout avec son aspect de construction en cours de battle. Le studio a déjà indiqué que le jeu sortira sur Switch au second trimestre et sera vendu $24.99, qu'il sera cross-platform (Xbox One et PC), compatible motion control et j'en passe...Vous retrouverez davantage d'informations et 2 vidéos de gameplay sur mon blog perso :