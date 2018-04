Salut Gamekyo , en ce magnifique 1 Avrilje vais vous montrez comment dire "Tout se passe comme prévu" en 12 différents langages :everything goes as plannedtutto va secondo i pianialles nach Plan läufttodo va según lo planeadoكل شيء يسير كما هو مخطط( kl shay' yasir kama hu mukhatat)一切都按計劃進行(Yīqiè dōu àn jìhuà jìnxín)Все идет так, как планировалось( Vse idet tak, kak planirovalos')Herşey planlandığı gibi gidiyorTotul merge așa cum a fost planificatすべてが計画どおりに進んでいますSubete ga keikaku-dōri ni susunde imasuSve ide po planuEt le meilleur pour la finTout se passe comme prévu

Who likes this ?

posted the 04/01/2018 at 08:29 AM by awamy02