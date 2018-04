Voici une Information autour de la 3DS et de la Nintendo Switch :Nintendo a partagé quelques nouvelles assez tôt concernant ses plans E3, avec la semaine dernière l'annonce que les jeux Super Smash Bros. Switch et Splatoon 2 auront leurs propres tournois. Bill Trinen déclare que Nintendo veut mettre en valeur ces jeux, tout en étant le plus amusant possible pour les joueurs et pour les fans présents sur place, ou qui regardent le streaming à la maison. Enfin, Bill Trinen a annoncé qu'il y aura beaucoup d'annonces à venir en ce qui concerne la programmation E3 de Nintendo. Les fans peuvent donc s'attendre à en apprendre dans les prochaines semaines...Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-on-the-upcoming-smash-bros-and-splatoon-2-tournaments-first-of-many-e3-announcements/