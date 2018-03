Tout est dans la vidéo ou presque, le jeu avec une telle qualité est clairement taillé pour un arrivage sur des consoles plus populaire pour nous. Reste plus qu'à savoir si il s'agit d'un vrai poisson d'avril comme le mentionne la vidéo ou si c'est un gag qui annonce réellement l'arrivé du jeu (comme le blague d'Arika avec Fighting Ex Layer!)