Bonsoir tout le monde,



Je suis actuellement à la recherche d'un film que j'avais vu il y a un moment maintenant mais je ne me souviens plus du titre. J'avais le souvenir que c'était avec Clive Owens, mais en regardant sa filmographie, je n'ai pas trouvé.



Je ne me souviens plus trop de l'histoire si ce qu'un gars se fait tuer sous les yeux de sa femme et que le tueur par la suite deviendra le mari ou le petit ami de la femme dont il a tué le mari. A la fin du film, la police vient chercher le tueur et la femme apprendra finalement que le gars avec qui elle est et l'assassin de son ancien mari.



Mes souvenirs sont assez vagues, et si quelqu'un a une idée du film dont je parle, j'aimerais bien avoir le titre.