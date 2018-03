Tests

Nier Automata

Dans le futur, ET qui n'a pas oublié s'être fait pourchasser par des flics à la fin du film et revient chez nous avec ses potes pour se venger.Ils donnent vie aux machines pour éradiquer les humains de la surface de la terre qui sont contraint de fuir sur la lune.Là, les humains créent des androïdes pour faire le sale boulot à leur place.Bon, le scenario est sans surprise... A part la **** ** *B.C'est du déjà vu et revu... inutile de s'y attardé, ce n'est pas le point fort du jeu.Donc, j'ai fini Nier Automata et surprise, le jeu n'était pas comme ce que je m'imaginais.Je me retrouve avec un jeu aux allures de Dark Souls alors que je m'attendais à un jeu plus comme Vanquish.Ce qui n'était pas pour me déplaire vu que j'ai moyennement apprécié Vanquish. (qui a hué dans le fond? )GAMEPLAY :Alors, on se retrouve dans un open world (relativement petit) à buter du grille pain à tout va, 2 sabres à la main.Alors, prise en main 10/10... C'est vraiment plaisant, la prise en main est directe et solide.2B et les autres répondent parfaitement aux commandes, les esquives sortent facilement et on prend son pieds à effectuer les différents combos que confèrent les différentes armes du jeu.Et même si le terrain de jeu est assez court pour un open world, on ne s’ennuie pas même après être passé pour la 15ème fois au même endroit.Alors tout n'est pas parfait au pays de Cand... 2B.La visée auto est parfois capricieuse... même souvent. Celle-ci semble vouloir viser ce que bon lui semble... ennemis, amis... animaux qui regardent de loin.Il n'est pas rare de vouloir cibler un ennemis à 2m du personnage mais finalement, cibler l'élan à 10m derrière vous.Autre que ça, on mentionnera les murs invisibles qui sont déstabilisant au début. Beaucoup d'endroits semblent accessibles et s'avèrent finalement bloqués...Autre bémol, (pour moi) les changements de caméra pour passer en vue horizontale ou topview... Moins pratique.Pareil pour les phases de shoot'em up. Les changements de position de caméra et certains angles de vue, rendent le gameplay presque injouable. Car les directions ne suivent pas les changements d'angle de la caméra et parfois, appuyer vers les haut/droite vous fait aller en haut/gauche... ou sur un projectile que vous vouliez justement éviter.Et durant la première partie du jeu, un PNJ qui suit le personnage principale et qui est plus dérangeant qu'autre chose. (bloque le passage, nous pousse près des rebords, etc...)Malgré cela, le jeu reste vraiment solide dans son gameplay. Du pur plaisir.OST :Beaucoup aimé les thèmes du jeu.Par contre, autant je trouve qu'elles sont envoutantes, autant au bout d'un moment, on fini par s'en lasser. Surtout durant les combats.J'aurai préféré que les combats soient soutenus par des musiques à l'image du gameplay.Réalisation :Côté graphismes, le jeu est un peu terne... Ça manque de détail au niveau des décors.Beaucoup trop de murs invisibles, un monde restreint dans son air de jeu.Par contre 2B et les autres protagonistes sont bien modélisés.Côté animation, les perso courent normalement... Pas avec des jambes de traviole comme dans certains jeux.Pas noté de chute de framerate significative.Le jeu propose plusieurs fins, qui pour se faire, nous oblige à refaire la première partie du jeu en incarnant 9S.En résumé,Un très bon jeu d'action avec un gameplay solide aux airs de Dark Souls dopé aux hormones.Une OST exotique qui n'est pas toujours pertinente selon moi (combats).Un peu court, avec quelques défauts mais dont on en garde une bonne expérience.Les amateurs de jeu d'actions seront servit.+ Le gameplay nerveux+ OST- Scénario peu inspiré- quelques soucis de visée- Phases shoot'em up... bof!/10Prochain jeu :