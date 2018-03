Persona 5 : 10/10

The Last Of Us : Remastered : 10/10

Cuphead : 9/10

Overwatch : 9/10

Bloodborne The Old Hunters : 9/10

Day Of The Tentacle Remastered : 9/10

Horizon : Zero Dawn : 8.5/10

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 8.5/10

Thimbleweed Park : 8.5/10

Uncharted : The Lost Legacy : 8/10

The Last Guardian : 8/10

Stick Fight : The Game 8/10

Snipperclips : 8/10

Yakuza 0 : 7.5/10

Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds : 7/10

A Hat in Time : 7/10

Lumo : 7/10

Kingdom Hearts II.8 : 6,5/10

Gravity Rush 2 : 6.5/10

Little Nightmares : 6/10





Krosmaga : 5.5/10

Marvel vs Capcom Infinite : 5.5/10





Arms : 4/10

1/2 Switch : 2/10









Le jeu que j'ai trouver vraiment naze alors que le character design m'attirer énormement ( Min-Min) c'est Arms...Ergonomie pourrier des Joycon sur ce jeu en mode portable qui t'exploses les poignets, l'équilibrage de certains persos c'est une honte et bonjour la pauvre mise en scène de certaines arènes. Snipperclips est excellent est très fun. Si je dois ressortir un jeu lors d'une soirée entre pote sur Switch alors ce ne sera certainement pas Arms pour un tournoi ou 1,2, Switch...Ma 2éme run sur The Last Of Us (1ère sur le remaster) après avoir vu le trailer de la partie II au PSX