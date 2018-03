Voici une Information autour du jeu Detroit : Become Human :Lors de la CDC 2018, Ronan Marchalot a dévoilé les performances du jeu sur Ps4 et Ps4 Pro. Les deux versions tourneront à 30 fps, avec une meilleure résolution et de meilleurs effets sur Ps4 Pro. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 25 mai 2018…Source : https://www.resetera.com/threads/detroit-become-human-ps4-pro-enhancements-detailed.33138/