Ni-Oh : 9/10

Prey : 9/10

Divinity Original Sin II : 9/10

Resident Evil VII : 8,5/10

For Honor : 8,5/10

Hob : 8/10

Cuphead : 8/10

Flinthook : 8/10

The Evil Within 2 : 8/10

Battle Chasers: Nightwar : 8/10

God Wars: Future Past : 8/10

Full Throttle Remastered : 8/10

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy : 8/10

Wonderboy : The Dragon's Trap : 8/10

Wolfenstein II The New Colossus : 8/10

Nier : Automata : 8/10

Assassin's Creed Origins : 8/10

Call of Duty: WWII : 7/10

Gravity Rush 2 : 7/10

Dragon Quest HEROES II : 7/10

Horizon Zero Dawn : 7/10



AER Memories of Old : 6/10



Mass Effect Andromeda : 5,5/10

Marvel vs Capcom Infinite : 5/10



Syberia 3 : 4/10



Note moyenne de l'année 2017: 7,54

Comme je l'avais fais l'an dernier pour les jeux de 2016 auquel j'avais joué, revoici mon petit classement avec mes notes personnelles. Vous pourrez ainsi voir tous les jeux auxquels j'ai suffisamment joué (voir terminé pour beaucoup) pour leur attribuer une note.À savoir que j'ai joué à quelques autres jeux mais que ceci ne datent pas de 2017, donc je ne sais pas si c'est très pertinent de les inclure.Et vous, quels sont les meilleurs jeux et les moins bons que vous ayez fait en 2017 ? Quel bilan retenir de cette année particulièrement riche ?Contrairement à l'année 2016, vous pourrez constater que j'ai joué à relativement peu de daube ou de jeu décevant (en 2016 j'ai eu droit à Metroid Prime Federation Force, Umbrella Corps ou Starfox Zero par exemple, quasiment coup sur coup, ça file les boules...) ce qui a tendance à sacrément relever la moyenne annuelle. Avec autant de titre qui culmine entre 8 et 9/10, il est clair que 2017 représente une des année les plus généreuse en bon titre qu'on ai vu depuis longtemps !