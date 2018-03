(spoil)

Je vient de voir ce film au cinéma, et franchement il dénonce pas mal de truc dans le monde du jeux vidéo, et sur la VR et ses danger.



Il y a aussi du positif, car au final tous se fini bien.



Bref plein d'aspect son passer en revu, comme le mec qui dépense tous son fric pour acheter des boost pour gagner dans le jeux, que la VR et le jeux vidéo peut isolé les gens dans la vie réel, alors qu'il peux créé des lien entre joueur etc



Qu'un avatar est un avatar, et qui peut cacher n'importe qui. Et donc il faut pas divulguer sa véritable identité au premier venu.



Il y a aussi beaucoup de référence que ça soit dans l'univers du jeux vidéo, ou du cinéma.





Bref je vous conseil d'aller le voir, le film est bien réalisé,écrit.





J'ai presque envie de passer a la VR, en tous cas quand la technologie sera plus avancé (plus de câble etc)