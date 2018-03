Voici une Rumeur concernant le jeu Pokémon à paraitre sur Nintendo Switch :Il semblerait que le jeu en mette pas en avant la nouvelle génération, la huitième donc. Il est donc probable le jeu soit un Remake d'un autre titre, avec de nouveaux Pokémon, des nouvelles Formes et de nouveaux lieux.Pour rappel, un Pokemon serait dévoilé le 26 avril. Reste à voir s'il sera présent dans l'Opus Nintendo Switch et si celui-ci sera dévoilé dans la foulé...Source : https://www.resetera.com/threads/pokémon-switch-rumor-discussion-and-speculation-thread.22500/page-194#post-6163295

posted the 03/31/2018 at 11:38 AM by link49